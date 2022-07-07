ФОТО. Болельщики Погони напомнили баннером про Волынь и 1943 год
Фанаты вывесили баннер на игре Лиги конференций против «Рейкьявика»
Болельщики польской «Погони» в Щецине вывесили баннер на матче первого раунда квалификации Лиги конференций против «Рейкьявика» (4:1).
На баннере польских фанатов было написано: «Волынь 1943. Помним!»
События 1943 года на Волыни являются предметом споров между польскими и украинскими историками. На территории, оккупированной немецкими войсками, произошли масштабные этнические чистки во время Второй мировой войны.
Второй матч должен пройти в Исландии 14 июля.
Pogoń Szczecin dzisiaj z jasnym przekazem:— Narodowy Lublin (@narodowylublin) July 7, 2022
"Wołyń 1943 Pamiętamy!" pic.twitter.com/em2TOX2Vmw
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