ФОТО. Болельщики Погони напомнили баннером про Волынь и 1943 год

Болельщики польской «Погони» в Щецине вывесили баннер на матче первого раунда квалификации Лиги конференций против «Рейкьявика» (4:1).

На баннере польских фанатов было написано: «Волынь 1943. Помним!»

События 1943 года на Волыни являются предметом споров между польскими и украинскими историками. На территории, оккупированной немецкими войсками, произошли масштабные этнические чистки во время Второй мировой войны.

Второй матч должен пройти в Исландии 14 июля.