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  4. ФОТО. Болельщики Погони напомнили баннером про Волынь и 1943 год
Польша
07 июля 2022, 23:41 | Обновлено 08 июля 2022, 00:06
558
0

ФОТО. Болельщики Погони напомнили баннером про Волынь и 1943 год

Фанаты вывесили баннер на игре Лиги конференций против «Рейкьявика»

07 июля 2022, 23:41 | Обновлено 08 июля 2022, 00:06
558
0
ФОТО. Болельщики Погони напомнили баннером про Волынь и 1943 год
ФК Погонь Щецин

Болельщики польской «Погони» в Щецине вывесили баннер на матче первого раунда квалификации Лиги конференций против «Рейкьявика» (4:1).

На баннере польских фанатов было написано: «Волынь 1943. Помним!»

События 1943 года на Волыни являются предметом споров между польскими и украинскими историками. На территории, оккупированной немецкими войсками, произошли масштабные этнические чистки во время Второй мировой войны.

Второй матч должен пройти в Исландии 14 июля.

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Лига конференций Погонь Щецин КР Рейкьявик баннер
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