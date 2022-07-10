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  4. ВИДЕО. Погиб воспитанник Динамо, Чисора взял реванш, ставим на Джоковича
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 12:28 | Обновлено 10 июля 2022, 12:45
199
0

ВИДЕО. Погиб воспитанник Динамо, Чисора взял реванш, ставим на Джоковича

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

10 июля 2022, 12:28 | Обновлено 10 июля 2022, 12:45
199
0
ВИДЕО. Погиб воспитанник Динамо, Чисора взял реванш, ставим на Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Погиб воспитанник Динамо, защищавший Украину
2. Чисора взял реванш у Пулева
3. Ворскла подписала двух игроков
4. Прогноз на матч Джокович – Кириос

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Источник Sport.ua
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