Директор УПЛ: «Сейчас главные требования – безопасность участников»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал об организации чемпионата в условиях войны:

«Сейчас главные требования – это безопасность участников чемпионата. Проинспектировано много городов и их стадионов, изучены возможности быстрой эвакуации участников на случай воздушной тревоги.

Следовательно, все спортивные сооружения, задействованные в чемпионате Украины, должны иметь разработанный и утвержденный план действий на случай эвакуации.

Также в протоколе проведения учтена возможность присутствия представителей местных военных администраций на матчах. Все вместе, представители местной власти, военных администраций, полиции, футбольных организаций, будут работать над безопасностью проведения чемпионата.

Окончательно порядок проведения матчей будет представлен позже – сейчас еще проходят последние согласования по всем инстанциям. После чего он будет доступен на официальном сайте».