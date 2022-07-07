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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Трудно будет совмещать еврокубки и чемпионат»
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 20:43 |
222
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Трудно будет совмещать еврокубки и чемпионат»

Хавбек «Днепр-1» - о новом сезоне

07 июля 2022, 20:43 |
222
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Трудно будет совмещать еврокубки и чемпионат»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепр-1» Александр Пихаленок поделился ожиданиями от нового сезона:

«Будет тяжело. Тем более что нет окончательной картины с чемпионатом: как играть, как переезжать. Трудно будет совмещать и еврокубки и чемпионат. Уровень международных матчей намного выше, и чтобы достойно себя показать, нужно качественно восстанавливаться. Этот компонент очень важен.

Каждый клуб, который будет играть в еврокубках, будет представлять Украину, будет защищать имидж страны. И это будет хорошим случаем напоминать людям о том, что происходит у нас в стране, чтобы о войне не забывали».

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Источник СК Днепр-1
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