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  4. ВИДЕО. Левандовски показал свои навыки в теннисе
Германия
07 июля 2022, 20:25 |
284
0

ВИДЕО. Левандовски показал свои навыки в теннисе

Форвард «Баварии» встретился со Швайнштайгером и Аной Иванович

07 июля 2022, 20:25 |
284
0
ВИДЕО. Левандовски показал свои навыки в теннисе
Instagram. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски во время отпуска поддерживает физическую форму. Недавно он встретился с экс-партнером по «Баварии» Бастианом Швайнштайгером и его женой, экс-звездой тенниса Аной Иванович. Левандовски показал и свои навыки в теннисе:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Robert Lewandowski (@_rl9)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Robert Lewandowski (@_rl9)

Очевидно, Левандовски является большим поклонником тенниса. Месяц назад он на трибунах поддерживал Игу Свёнтек на победном Ролан Гаррос.

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Роберт Левандовски Бастиан Швайнштайгер Ана Иванович фото видео lifestyle
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