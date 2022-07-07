Германия07 июля 2022, 20:25 |
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ВИДЕО. Левандовски показал свои навыки в теннисе
Форвард «Баварии» встретился со Швайнштайгером и Аной Иванович
07 июля 2022, 20:25 |
284
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Роберт Левандовски во время отпуска поддерживает физическую форму. Недавно он встретился с экс-партнером по «Баварии» Бастианом Швайнштайгером и его женой, экс-звездой тенниса Аной Иванович. Левандовски показал и свои навыки в теннисе:
Очевидно, Левандовски является большим поклонником тенниса. Месяц назад он на трибунах поддерживал Игу Свёнтек на победном Ролан Гаррос.
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