ВИДЕО. Левандовски показал свои навыки в теннисе

Роберт Левандовски во время отпуска поддерживает физическую форму. Недавно он встретился с экс-партнером по «Баварии» Бастианом Швайнштайгером и его женой, экс-звездой тенниса Аной Иванович. Левандовски показал и свои навыки в теннисе:

Очевидно, Левандовски является большим поклонником тенниса. Месяц назад он на трибунах поддерживал Игу Свёнтек на победном Ролан Гаррос.