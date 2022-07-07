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  4. Олег ДУЛУБ: «Мы должны играть для солдат в окопах»
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 19:45 |
56
0

Олег ДУЛУБ: «Мы должны играть для солдат в окопах»

Наставник «Львова» – о новом сезоне УПЛ

07 июля 2022, 19:45 |
56
0
Олег ДУЛУБ: «Мы должны играть для солдат в окопах»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб считает правильным начать новый сезон УПЛ:

«На первом сборе сказал, что все будет хорошо, победа будет за нами. Теперь мы должны играть для тех солдат, которые в окопах, чтобы радовать их.

Война заставляет пересмотреть твое отношение к жизни. Те вещи, которые казались важными, сейчас они не так важны. Сказал футболистам ценить друг друга, общаться и приступаем к подготовке».

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Источник ТК Футбол
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