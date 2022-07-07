Украина. Премьер лига07 июля 2022, 19:45 |
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Олег ДУЛУБ: «Мы должны играть для солдат в окопах»
Наставник «Львова» – о новом сезоне УПЛ
07 июля 2022, 19:45 |
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Главный тренер «Львова» Олег Дулуб считает правильным начать новый сезон УПЛ:
«На первом сборе сказал, что все будет хорошо, победа будет за нами. Теперь мы должны играть для тех солдат, которые в окопах, чтобы радовать их.
Война заставляет пересмотреть твое отношение к жизни. Те вещи, которые казались важными, сейчас они не так важны. Сказал футболистам ценить друг друга, общаться и приступаем к подготовке».
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