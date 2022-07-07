Италия07 июля 2022, 18:28 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан выкупил вингера Кротоне
Жуниор Мессиас останется в Милане
07 июля 2022, 18:28 |
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«Милан» официально сообщил о том, что клуб выкупил у «Кротоне» вингера Жуниора Мессиаса. Контракт с 31-летним бразильцем рассчитан на два года.
По информации СМИ, сумма выкупа составила 4,5 миллиона евро.
Сезон 2021/2022 Мессиас провел в «Милане» на правах аренды. На его счету 6 голов и 3 ассиста в 32 матчах во всех турнирах.
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