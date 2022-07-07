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  4. «Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 18:05 |
470
0

«Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского

Евгений Красников - о финансовой ситуации в клубе

07 июля 2022, 18:05 |
470
0
«Сейчас всем туговато». Металлист рассказал о финансировании Ярославского
metalist.ua

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников, который готовится перейти в «Днепр-1», рассказал о том, что харьковский клуб продолжит существование.

Владелец «Металлиста» Александр Ярославский продолжает финансирование клуба.

«Ярославский дает деньги, но не в том объеме и размере, который был раньше. Сейчас всем туговато, и он не исключение. Ярославский остается, но дополнительные деньги, если получится продавать или арендовать игроков, то это поможет клубу».

«Главное, чтобы завершилась война. После этого все изменится», - сказал Красников.

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Металлист Харьков Евгений Красников Александр Ярославский
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Источник Денисов Time
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