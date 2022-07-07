Украина. Премьер лига07 июля 2022, 16:50 | Обновлено 07 июля 2022, 17:58
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Черноморец провел 4 контрольных матча. Григорчук просматривает игроков
Команда готовится к старту сезона
07 июля 2022, 16:50 | Обновлено 07 июля 2022, 17:58
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«Черноморец» сообщил о том, что за последнее время команда успела провести три контрольных матча против соперников из Одесской области.
Команда Романа Григорчука выиграла все встречи, а также провела спарринг с «Черноморцем U-19».
Клуб не приводит составы, но указывает, что на просмотре много потенциальных новичков.
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