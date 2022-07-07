Черноморец провел 4 контрольных матча. Григорчук просматривает игроков

«Черноморец» сообщил о том, что за последнее время команда успела провести три контрольных матча против соперников из Одесской области.

Команда Романа Григорчука выиграла все встречи, а также провела спарринг с «Черноморцем U-19».

Клуб не приводит составы, но указывает, что на просмотре много потенциальных новичков.