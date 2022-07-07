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  4. Черноморец провел 4 контрольных матча. Григорчук просматривает игроков
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 16:50 | Обновлено 07 июля 2022, 17:58
541
0

Черноморец провел 4 контрольных матча. Григорчук просматривает игроков

Команда готовится к старту сезона

07 июля 2022, 16:50 | Обновлено 07 июля 2022, 17:58
541
0
Черноморец провел 4 контрольных матча. Григорчук просматривает игроков
chernomorets.odessa.ua

«Черноморец» сообщил о том, что за последнее время команда успела провести три контрольных матча против соперников из Одесской области.

Команда Романа Григорчука выиграла все встречи, а также провела спарринг с «Черноморцем U-19».

Клуб не приводит составы, но указывает, что на просмотре много потенциальных новичков.

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Источник ФК Черноморец
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