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  4. Кто будет транслировать чемпионат Украины? В УПЛ пока не готовы сказать
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 16:31 |
310
0

Кто будет транслировать чемпионат Украины? В УПЛ пока не готовы сказать

Евгений Дикий не готов назвать трансляторов

07 июля 2022, 16:31 |
310
0
Кто будет транслировать чемпионат Украины? В УПЛ пока не готовы сказать
shakhtar.com

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий не готов сказать, кто будет транслировать чемпионат Украины в сезоне 2022/23.

До февраля планировался тендер по продаже телевизионных прав, но теперь ситуация остается в подвешенном состоянии.

‒ Мы планировали, что по ходу сезона 2021/22 объявим тендер на продажу прав на телетрансляции матчей УПЛ. В феврале уже были хорошие наработки, но, к сожалению, война сорвала все планы и деловую активность. Надеюсь, что нам удастся сохранить наработки и провести со временем тендер с большим интересом и хорошими договоренностями.

Могу сообщить, что сейчас есть претендент на трансляции матчей УПЛ, и не один. Сейчас мы ведем переговоры относительно организации трансляций. Однако есть уверенность, что и в сезоне 2022/23, и в следующих, Чемпионат УПЛ будет транслироваться регулярно и на высоком уровне.

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Источник FanDay
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