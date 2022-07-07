Кто будет транслировать чемпионат Украины? В УПЛ пока не готовы сказать

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий не готов сказать, кто будет транслировать чемпионат Украины в сезоне 2022/23.

До февраля планировался тендер по продаже телевизионных прав, но теперь ситуация остается в подвешенном состоянии.

‒ Мы планировали, что по ходу сезона 2021/22 объявим тендер на продажу прав на телетрансляции матчей УПЛ. В феврале уже были хорошие наработки, но, к сожалению, война сорвала все планы и деловую активность. Надеюсь, что нам удастся сохранить наработки и провести со временем тендер с большим интересом и хорошими договоренностями.

Могу сообщить, что сейчас есть претендент на трансляции матчей УПЛ, и не один. Сейчас мы ведем переговоры относительно организации трансляций. Однако есть уверенность, что и в сезоне 2022/23, и в следующих, Чемпионат УПЛ будет транслироваться регулярно и на высоком уровне.