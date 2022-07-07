«Роналду нам не подходит». Бавария отказалась подписывать форварда

Оливер Кан, один из руководителей «Баварии», официально опроверг информацию о том, что мюнхенский клуб собирается заменить Роберта Левандовски подписанием Криштиану Роналду.

«Я считаю Роналду одним из величайших игроков, но нам он не подходит. Этот трансфер не вписывается в философию нашего клуба, не подходит нам», - считает Кан.

Известно, что Роналду хочет покинуть Манчестер, но клуб пока не готов продавать свою звезду.