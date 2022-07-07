Германия07 июля 2022, 14:40 |
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«Роналду нам не подходит». Бавария отказалась подписывать форварда
Оливер Кан опроверг слухи
07 июля 2022, 14:40 |
457
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Оливер Кан, один из руководителей «Баварии», официально опроверг информацию о том, что мюнхенский клуб собирается заменить Роберта Левандовски подписанием Криштиану Роналду.
«Я считаю Роналду одним из величайших игроков, но нам он не подходит. Этот трансфер не вписывается в философию нашего клуба, не подходит нам», - считает Кан.
Известно, что Роналду хочет покинуть Манчестер, но клуб пока не готов продавать свою звезду.
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