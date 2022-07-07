Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Роналду нам не подходит». Бавария отказалась подписывать форварда
Германия
07 июля 2022, 14:40 |
457
0

«Роналду нам не подходит». Бавария отказалась подписывать форварда

Оливер Кан опроверг слухи

07 июля 2022, 14:40 |
457
0
«Роналду нам не подходит». Бавария отказалась подписывать форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

Оливер Кан, один из руководителей «Баварии», официально опроверг информацию о том, что мюнхенский клуб собирается заменить Роберта Левандовски подписанием Криштиану Роналду.

«Я считаю Роналду одним из величайших игроков, но нам он не подходит. Этот трансфер не вписывается в философию нашего клуба, не подходит нам», - считает Кан.

Известно, что Роналду хочет покинуть Манчестер, но клуб пока не готов продавать свою звезду.

По теме:
ФОТО. В белом цвете. Бавария представила новую выездную форму
МЮ не знает, что делать с Роналду. Но продавать клуб не хочет
Президент Барселоны подтвердил встречу с агентом Роналду
Бавария Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Kicker
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять игроков покинули состав Динамо. Для одного ищут вариант с арендой
Футбол | 06 июля 2022, 17:17 1
Пять игроков покинули состав Динамо. Для одного ищут вариант с арендой
Пять игроков покинули состав Динамо. Для одного ищут вариант с арендой

Молодые игроки не подошли Мирче Луческу

ОФИЦИАЛЬНО. ФК Сумы не сыграет в новом сезоне Второй лиги
Футбол | 07 июля 2022, 13:53 0
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Сумы не сыграет в новом сезоне Второй лиги
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Сумы не сыграет в новом сезоне Второй лиги

Но клуб не прекращает свое существование

Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
Теннис | 06.07.2022, 17:02
Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
ВИДЕО. Отобрал кепку. Чисора и Пулев потолкались во время дуэли взглядов
Бокс | 06.07.2022, 21:13
ВИДЕО. Отобрал кепку. Чисора и Пулев потолкались во время дуэли взглядов
ВИДЕО. Отобрал кепку. Чисора и Пулев потолкались во время дуэли взглядов
Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
Футбол | 07.07.2022, 13:24
Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
Красников рассказал, при каких условиях перейдет с Кучером в Днепр-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
05.07.2022, 19:22
Теннис
Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским
Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским
06.07.2022, 06:50
Футбол
Источник: Севилья сделала Динамо предложение по Цыганкову
Источник: Севилья сделала Динамо предложение по Цыганкову
05.07.2022, 17:05 17
Футбол
Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин
Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин
06.07.2022, 21:32 1
Теннис
ЗЕЛЕНСКИЙ – Генштабу: «Прошу не принимать без меня подобных решений»
ЗЕЛЕНСКИЙ – Генштабу: «Прошу не принимать без меня подобных решений»
06.07.2022, 06:10 5
Война
Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло
Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло
05.07.2022, 12:55 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера
05.07.2022, 15:45
Футбол
Кирилл ШЕВЧЕНКО: «Продивус обворовывал Украину. Предатель и коллаборант!»
Кирилл ШЕВЧЕНКО: «Продивус обворовывал Украину. Предатель и коллаборант!»
05.07.2022, 21:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем