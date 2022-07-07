ПРИЗЕТКО: «В Металлисте на сегодняшний день нет никаких перемен»
Ассистент главного тренера харьковского клуба – о возможном назначении главным тренером
Ассистент главного тренера «Металлиста» Александр Призетко прокомментировал информацию, что он станет исполняющим обязанности коуча харьковского клуба.
«На сегодняшний день эта информация не соответствует действительности. Никаких перемен. Информацию [о возможном уходе Кучера] видел, но… И все. Видел и видел. На сегодняшний день мы вместе – работаем, тренируем, играем.
Мы понимаем – то, что пишут в СМИ, где-то правда, а где-то – нет. Но мы каждый день вместе. Все видят, что ничего не меняется. Финансовых проблем никаких нет, все нормально.
Какие планы? Честно говоря, не могу сказать. Я их не знаю. Самое важное – чтобы чемпионат начался. А там уже команда соберется перед стартом соревнований и будет поставлена задача. До чемпионата еще больше месяца, мы не знаем, что будет через это время.
Красников постоянно с нами на связи. Даже если он не здесь с нами, он ежедневно общается с командой, с руководством, с ребятами по отдельности, с тренерским штабом. Здесь вообще никаких проблем», – сказал Призетко.
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