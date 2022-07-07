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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ФК Сумы не сыграет в новом сезоне Второй лиги
Украина. Вторая лига
07 июля 2022, 13:53 |
1060
0

ОФИЦИАЛЬНО. ФК Сумы не сыграет в новом сезоне Второй лиги

Но клуб не прекращает свое существование

07 июля 2022, 13:53 |
1060
0
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Сумы не сыграет в новом сезоне Второй лиги
ФК Сумы

ФК «Сумы» не зіграє у наступному сезону Другої ліги України. Про це повідомив директор клубу Роман Сорока.

«У середу прийняте рішення, що футбольний клуб «Суми» не буде брати участь у сезоні 2022-2023 Другої ліги. Але це не означає, що клуб припиняє своє існування. Клуб продовжує існувати, але ми всі розуміємо, яка сьогодні ситуація в Україні, в області, в місті Суми. Тому, ми не можемо у такий час бюджетні кошти використовувати на футбол», – сказав Сорока у коментарі Суспільне Суми.

Також не братимуть участь у чемпіонаті липоводолинський «Альянс», миколаївська «Вікторія» та ФК «Тростянець».
 

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Источник ФК Сумы
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