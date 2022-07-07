ОФИЦИАЛЬНО. ФК Сумы не сыграет в новом сезоне Второй лиги

ФК «Сумы» не зіграє у наступному сезону Другої ліги України. Про це повідомив директор клубу Роман Сорока.

«У середу прийняте рішення, що футбольний клуб «Суми» не буде брати участь у сезоні 2022-2023 Другої ліги. Але це не означає, що клуб припиняє своє існування. Клуб продовжує існувати, але ми всі розуміємо, яка сьогодні ситуація в Україні, в області, в місті Суми. Тому, ми не можемо у такий час бюджетні кошти використовувати на футбол», – сказав Сорока у коментарі Суспільне Суми.

Також не братимуть участь у чемпіонаті липоводолинський «Альянс», миколаївська «Вікторія» та ФК «Тростянець».

