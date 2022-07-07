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  4. ФОТО. В белом цвете. Бавария представила новую выездную форму
Германия
07 июля 2022, 13:40 |
1136
0

ФОТО. В белом цвете. Бавария представила новую выездную форму

В прошлом сезона мюнхенцы играли в гостях в черном комплекте

07 июля 2022, 13:40 |
1136
0
ФОТО. В белом цвете. Бавария представила новую выездную форму
ФК Бавария Мюнхен

«Бавария» представила новую выездную форму на сезон-2022/23.

Новый комплект экипировки представлен в белом цвете с золотистыми элементами. Шорты и гетры также будут белыми. Форма изготовлена ​​из 100% переработанного материала.

Под воротником будет изображен символ Мюнхена – Münchner Kindl (Мюнхенский малыш).

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Вот так выглядела гостевая форма немецкого клуба в прошлом сезоне.

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Бавария игровая форма фото
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Источник ФК Бавария
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