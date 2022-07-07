ФОТО. В белом цвете. Бавария представила новую выездную форму

«Бавария» представила новую выездную форму на сезон-2022/23.

Новый комплект экипировки представлен в белом цвете с золотистыми элементами. Шорты и гетры также будут белыми. Форма изготовлена ​​из 100% переработанного материала.

Под воротником будет изображен символ Мюнхена – Münchner Kindl (Мюнхенский малыш).

Вот так выглядела гостевая форма немецкого клуба в прошлом сезоне.