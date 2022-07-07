Германия07 июля 2022, 13:40 |
1136
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ФОТО. В белом цвете. Бавария представила новую выездную форму
В прошлом сезона мюнхенцы играли в гостях в черном комплекте
07 июля 2022, 13:40 |
1136
0
«Бавария» представила новую выездную форму на сезон-2022/23.
Новый комплект экипировки представлен в белом цвете с золотистыми элементами. Шорты и гетры также будут белыми. Форма изготовлена из 100% переработанного материала.
Под воротником будет изображен символ Мюнхена – Münchner Kindl (Мюнхенский малыш).
Вот так выглядела гостевая форма немецкого клуба в прошлом сезоне.
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