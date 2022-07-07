Молодежные турниры07 июля 2022, 12:45 |
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Украина U-19 – Андорра U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию отборочного матча чемпионата Европы 2022. Начало в 18:00 по Киеву
07 июля 2022, 12:45 |
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Сегодня, 7 июля, поединком против Андорры юношеская сборная Украины по футзалу U-19 начнет свое выступление в основном раунде отбора Евро-2022.
Матч начнется в 18.00 по Киеву.
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