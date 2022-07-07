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  4. Украина U-19 – Андорра U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
07 июля 2022, 12:45 |
261
0

Украина U-19 – Андорра U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию отборочного матча чемпионата Европы 2022. Начало в 18:00 по Киеву

07 июля 2022, 12:45 |
261
0
Украина U-19 – Андорра U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АФУ

Сегодня, 7 июля, поединком против Андорры юношеская сборная Украины по футзалу U-19 начнет свое выступление в основном раунде отбора Евро-2022.

Матч начнется в 18.00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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