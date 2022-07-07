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  4. ЮРЧИШИН: «Динамо и Шахтер не позволят опередить себя какой-то третьей силе»
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 11:20 | Обновлено 07 июля 2022, 11:21
257
0

ЮРЧИШИН: «Динамо и Шахтер не позволят опередить себя какой-то третьей силе»

Известный в прошлом игрок – о предстоящем чемпионате Украины

07 июля 2022, 11:20 | Обновлено 07 июля 2022, 11:21
257
0
ЮРЧИШИН: «Динамо и Шахтер не позволят опередить себя какой-то третьей силе»
ФК Динамо Киев

Экс-игрок «Карпат» и «Динамо» Степан Юрчишин поделился мнением о перспективах соревнований в УПЛ и конкуренции в ней.

— На ваш взгляд, удастся ли в Украине провести полноценный чемпионат?
— Тяжелый вопрос, поскольку одно дело проводить турнир в условиях пандемии, без зрителей, с карантинными ограничениями, и совсем другое, когда  агрессор вторгся на нашу землю и играть придется во время военного положения… И все же, как бы сложно не было, однако возобновлять футбольную жизнь в стране необходимо. И не только потому, что это станет еще одним свидетельством силы духа украинского народа, но и позволит после продолжительного перерыва вернуться к тренировочному и соревновательному процессу на уровне команд мастеров.

Я надеюсь, что общими усилиями удастся решить все организационные вопросы, начиная с формата чемпионата, гарантиями безопасности, так и логистики, ведь, скорее всего, наши представители в еврокубках будут все свои матчи проводить за рубежом. А если еще удастся заручиться финансовой поддержкой УЕФА, футбольных ассоциаций ведущих стран, то все у нас должно получиться.

— Может ли предстоящий сезон стать самым непредсказуемым за время независимости?
— Вряд ли. Отечественные гранды «Динамо» и «Шахтер» не позволят опередить себя какой-то, как говорят, третьей силе. Поэтому, на мой взгляд, преследователям наших лидеров не удастся повторить спортивный подвиг симферопольской «Таврии», которая сенсационно выиграла золотые медали в 1992 году. Впрочем, сейчас еще тяжело, что-то прогнозировать, ведь еще нет конкретики, где будут играть наши представители в еврокубках, как участники чемпионата сработают на трансферном рынке.

— Насколько сильно упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране?
— Сложно дать исчерпывающий ответ, поскольку, повторюсь, участники еще только формируют свои ряды. Конечно, если принять во внимание, что многих легионеров по известным причинам станет существенно меньше, то можно предположить, что уровень турнира несколько снизится. Однако сегодня не это главное, очень важно просто реанимировать футбольную жизнь в Украине. А поскольку наша страна всегда была богата на футбольные таланты, то это станет отличным подспорьем для молодых игроков проявить себя. И именно новые имена могут заметно повысить интерес к чемпионату.

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Источник zbirna.com
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