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Украина. Вторая лига
07 июля 2022, 11:01 | Обновлено 07 июля 2022, 11:05
204
0

Балканы могут не выйти на старт нового сезона

Клуб из Одещины выступает во Второй лиге

07 июля 2022, 11:01 | Обновлено 07 июля 2022, 11:05
204
0
Балканы могут не выйти на старт нового сезона
ФК Балканы

С большой долей вероятности, на старт нового сезона не выйдет ФК «Балканы» (Заря).

В новом сезоне ФК «Балканы» должны были выступать во Второй лиге – Группа «Б» чемпионата Украины.
 
В прошлом чемпионате на момент остановки сезона команда из Одещины шла 4-й во Второй лиге – Группа «Б».

Ранее президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко рассказал, что новый футбольный сезон на уровне ПФЛ стартует в конце августа или в начале сентября.

Матчи планируют провести в центральных и западных регионах страны на фоне активных боевых действий в Украине. Общее количество участников — 16 в Первой лиге и 16 во Второй лиге.

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Балканы Заря Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
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Источник Sportarena
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