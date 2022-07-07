Балканы могут не выйти на старт нового сезона
Клуб из Одещины выступает во Второй лиге
С большой долей вероятности, на старт нового сезона не выйдет ФК «Балканы» (Заря).
В новом сезоне ФК «Балканы» должны были выступать во Второй лиге – Группа «Б» чемпионата Украины.
В прошлом чемпионате на момент остановки сезона команда из Одещины шла 4-й во Второй лиге – Группа «Б».
Ранее президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко рассказал, что новый футбольный сезон на уровне ПФЛ стартует в конце августа или в начале сентября.
Матчи планируют провести в центральных и западных регионах страны на фоне активных боевых действий в Украине. Общее количество участников — 16 в Первой лиге и 16 во Второй лиге.
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