Ястремская не сыграет на соревнованиях в Лозанне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сыграет на турнире WTA 250 в Лозанне, который начнется после завершения Уимблдона.

Место украинки в списке заняла четвертьфиналистка травяного мейджора Юле Нимайер из Германии.

Отметим, что далее в расписании Даяны соревнования в Вашингтоне, которые стартуют в начале августа.

