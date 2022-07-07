WTA07 июля 2022, 10:55 |
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Ястремская не сыграет на соревнованиях в Лозанне
Вероятно, до августа Даяну на корте мы не увидим
07 июля 2022, 10:55 |
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сыграет на турнире WTA 250 в Лозанне, который начнется после завершения Уимблдона.
Место украинки в списке заняла четвертьфиналистка травяного мейджора Юле Нимайер из Германии.
Отметим, что далее в расписании Даяны соревнования в Вашингтоне, которые стартуют в начале августа.
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