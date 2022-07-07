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  4. Ястремская не сыграет на соревнованиях в Лозанне
WTA
07 июля 2022, 10:55 |
219
0

Ястремская не сыграет на соревнованиях в Лозанне

Вероятно, до августа Даяну на корте мы не увидим

07 июля 2022, 10:55 |
219
0
Ястремская не сыграет на соревнованиях в Лозанне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сыграет на турнире WTA 250 в Лозанне, который начнется после завершения Уимблдона.

Место украинки в списке заняла четвертьфиналистка травяного мейджора Юле Нимайер из Германии.

Отметим, что далее в расписании Даяны соревнования в Вашингтоне, которые стартуют в начале августа.
 

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Даяна Ястремская WTA Лозанна Юле Нимайер
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