Днепр-1 подпишет нескольких игроков Металлиста

В ближайшее время может произойти определенное «объединение» между харьковским «Металлистом» и «Днепром-1». В днепровский клуб пойдут Евгений Красников и главный тренер Александр Кучер.

Однако ни для кого не секрет, что состав днепрян может пополнить ряд футболистов.

Если это «объединение» состоится, то в Днепр точно переедут Владимир Танчик, Евгений Банада, а также Евгений Пидлепенец. Не исключается и переезд оставшихся на контракте с харьковчанами легионеров.