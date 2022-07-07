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Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 10:41 | Обновлено 07 июля 2022, 10:54
868
0

Днепр-1 подпишет нескольких игроков Металлиста

Танчик, Подлепенец и Банада пойдут в «Днепр-1» вслед за Кучером

07 июля 2022, 10:41 | Обновлено 07 июля 2022, 10:54
868
0
Днепр-1 подпишет нескольких игроков Металлиста
Footboom

В ближайшее время может произойти определенное «объединение» между харьковским «Металлистом» и «Днепром-1». В днепровский клуб пойдут Евгений Красников и главный тренер Александр Кучер.

Однако ни для кого не секрет, что состав днепрян может пополнить ряд футболистов.

Если это «объединение» состоится, то в Днепр точно переедут Владимир Танчик, Евгений Банада, а также Евгений Пидлепенец. Не исключается и переезд оставшихся на контракте с харьковчанами легионеров.

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Владимир Танчик Евгений Банада Евгений Подлепенец Александр Кучер Днепр-1 Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ
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Источник Footboom
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