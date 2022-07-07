Украина. Премьер лига07 июля 2022, 10:41 | Обновлено 07 июля 2022, 10:54
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Днепр-1 подпишет нескольких игроков Металлиста
Танчик, Подлепенец и Банада пойдут в «Днепр-1» вслед за Кучером
07 июля 2022, 10:41 | Обновлено 07 июля 2022, 10:54
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В ближайшее время может произойти определенное «объединение» между харьковским «Металлистом» и «Днепром-1». В днепровский клуб пойдут Евгений Красников и главный тренер Александр Кучер.
Однако ни для кого не секрет, что состав днепрян может пополнить ряд футболистов.
Если это «объединение» состоится, то в Днепр точно переедут Владимир Танчик, Евгений Банада, а также Евгений Пидлепенец. Не исключается и переезд оставшихся на контракте с харьковчанами легионеров.
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