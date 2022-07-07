Италия07 июля 2022, 08:57 | Обновлено 07 июля 2022, 09:08
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Известно, какую зарплату Ювентус предложил Кулибали
Туринский клуб готов платить сенегальскому защитнику 7 миллионов евро в год
07 июля 2022, 08:57 | Обновлено 07 июля 2022, 09:08
681
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Стали известны подробности контракта, который «Ювентус» предложил защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.
Туринцы предложили Кулибали контракт на три года с зарплатой 7 миллионов евро в год. Кулибали должен будет заменить нидерландца Маттейса де Лигта, который с большой долей вероятности покинет Турин.
Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.
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