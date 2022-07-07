Известно, какую зарплату Ювентус предложил Кулибали

Стали известны подробности контракта, который «Ювентус» предложил защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.

Туринцы предложили Кулибали контракт на три года с зарплатой 7 миллионов евро в год. Кулибали должен будет заменить нидерландца Маттейса де Лигта, который с большой долей вероятности покинет Турин.

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.