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Италия
07 июля 2022, 08:57 | Обновлено 07 июля 2022, 09:08
681
0

Известно, какую зарплату Ювентус предложил Кулибали

Туринский клуб готов платить сенегальскому защитнику 7 миллионов евро в год

07 июля 2022, 08:57 | Обновлено 07 июля 2022, 09:08
681
0
Известно, какую зарплату Ювентус предложил Кулибали
Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

Стали известны подробности контракта, который «Ювентус» предложил защитнику «Наполи» Калиду Кулибали.

Туринцы предложили Кулибали контракт на три года с зарплатой 7 миллионов евро в год. Кулибали должен будет заменить нидерландца Маттейса де Лигта, который с большой долей вероятности покинет Турин.

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.

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Источник твиттер Николо Скиры
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