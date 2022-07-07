Кремень и Горняк-Спорт сыграют в новом сезоне ПФЛ
Также участие в чемпионате Второй лиги подтвердил СК Полтава
Еще три клуба ПФЛ подтвердили свое участие в предстоящем сезоне 2022/23.
«Кремень» и «Горняк-Спорт» будут выступать в Первой лиге. Также в чемпионате Второй лиги сыграет СК «Полтава».
Ранее президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко рассказал, что новый футбольный сезон на уровне ПФЛ стартует в конце августа или в начале сентября.
Матчи планируют провести в центральных и западных регионах страны на фоне активных боевых действий в Украине. Общее количество участников – 16 в Первой лиге и 16 во Второй лиге.
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