Алексей БЫКОВ: «Люди хотят конца войны и жить спокойно в своей стране»

Экс-защитник «Мариуполя» Алексей Быков поделился мыслями о дальнейшей судьбе мариупольского клуба.

- Из-за войны ФК Мариуполь не будет выступать в следующем чемпионате Украины. Однако даже второлиговый Яруд продолжает существовать. Почему так случилось?

- На этот вопрос я не могу вам ответить, это уже к руководству обращайтесь. Я всего лишь игрок этой команды.

- ФК Мариуполь не раз менял название — Азовец, Азовсталь, Металлург, Ильичевец и так далее. Как думаете, стоит ждать возрождение клуба под другим названием в ближайшие несколько лет или главный клуб Мариуполя исчез навсегда?

- Хотелось бы верить, что нет, но я думаю, нынче не самое важное ‒ думать о том, какое название может быть. Сейчас люди хотят конца войны, и жить спокойно в своей любимой стране.

- До конца июня 2023 года ваш контракт принадлежал ФК Мариуполь, но, к сожалению, команды нет. Какие у вас дальнейшие планы?

- У меня контракт еще дольше — перед этим всем я подписал новый договор в Турции. И по поводу будущего – я вам ничего не могу ответить, потому что пока очень тяжело какие-то прогнозы давать. Все будет видно в ближайшее время.