Клуб Второй лиги ЛНЗ подписал четырех футболистов из УПЛ

Футбольный клуб ЛНЗ (Черкассы), представляющий Вторую лигу Украины, подписал четырех футболистов из УПЛ. Об этом сообщил спортивный директор команды Евгений Тарасенко.

«Мы уже подписали 5 новых футболистов, о которых вы в ближайшее время узнаете на наших интернет-ресурсах. Четверо – из команд УПЛ. Еще есть игроки на просмотре, но в целом кадровый вопрос очень трудный. Все футболисты второй-первой лиги, которые были на первых ролях, остались за границей после турецких сборов. На рынке футболистов нет, в основном молодежь.

И я, и Юрий Бакалов очень хотели, чтобы остались наши основные игроки как Насонов и Норенков, но они выбрали другое решение. ЛНЗ – это мощная футбольная машина, поэтому работаем в максимальном режиме несмотря ни на что. Очень бы хотелось встретиться с нашими болельщиками на стадионе. Надеюсь, что скоро так и произойдет!», - сказал Тарасенко.