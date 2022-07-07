Михаил ГЕЧЕВ: «Ехал в Украину с осознанием того, что здесь происходит»
Молдавский легионер «Вереса» – о своем решении вернуться в Украину
Игрок сборной Молдовы Михаил Гечев рассказал о решении вернуться в Верес во время войны.
- Когда началась война – я поехал домой с мыслью, что обязательно вернусь. Что бы там ни случилось. Соскучился по команде. Принял для себя решение вернуться, помочь команде и продолжить свою футбольную карьеру в Украине.
– Когда решил все же ехать, общался ли с партнерами по команде о ситуации в Украине? Не страшно ли было?
- Конечно, общался, всегда были на связи. То есть я знал о ситуации в Украине, сам следил за новостями. Если вам какой-то человек скажет, что ничего не боится, то он, наверное, лукавит. Конечно, боялся, но ехал сюда с осознанием того, что здесь происходит.
– С конца февраля и до сих пор как поддерживал форму?
- Сразу, когда вернулся домой, начал тренироваться со своей бывшей командой. Там в чемпионате оставалось 10 матчей, я сыграл их все.
– Какие цели для себя ставишь на сезон?
- Готов играть, тренироваться и доказывать, что достоин места в стартовом составе. Неважно, на какой позиции меня видит тренер – я готов. Все зависит от меня.
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