Михаил ГЕЧЕВ: «Ехал в Украину с осознанием того, что здесь происходит»

Игрок сборной Молдовы Михаил Гечев рассказал о решении вернуться в Верес во время войны.

- Когда началась война – я поехал домой с мыслью, что обязательно вернусь. Что бы там ни случилось. Соскучился по команде. Принял для себя решение вернуться, помочь команде и продолжить свою футбольную карьеру в Украине.

– Когда решил все же ехать, общался ли с партнерами по команде о ситуации в Украине? Не страшно ли было?

- Конечно, общался, всегда были на связи. То есть я знал о ситуации в Украине, сам следил за новостями. Если вам какой-то человек скажет, что ничего не боится, то он, наверное, лукавит. Конечно, боялся, но ехал сюда с осознанием того, что здесь происходит.

– С конца февраля и до сих пор как поддерживал форму?

- Сразу, когда вернулся домой, начал тренироваться со своей бывшей командой. Там в чемпионате оставалось 10 матчей, я сыграл их все.

– Какие цели для себя ставишь на сезон?

- Готов играть, тренироваться и доказывать, что достоин места в стартовом составе. Неважно, на какой позиции меня видит тренер – я готов. Все зависит от меня.