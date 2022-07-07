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Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 02:22 |
16
0

Черноморец проведет спарринг с молдавским клубом

Одесситы в Кишиневе сыграют с «Зимбру»

07 июля 2022, 02:22 |
16
0
Черноморец проведет спарринг с молдавским клубом
ФК Черноморец

Очередным спарринг-партнером одесского «Черноморца» станет один из старожилов чемпионата Молдовы кишиневский «Зимбру». Поединок с молдаванами у одесситов запланирован на 9 июля в Кишиневе.

В столицу Молдовы, которая расположена в 180 километрах от Одессы, «Черноморец» отправится на клубном автобусе в день матча.

За тридцать лет независимости Украины «моряки» регулярно проводили спарринги с клубами Молдовы. Предыдущая встреча с «Зимбру» состоялась в Одессе почти пять лет назад, в сентябре 2017-го. В ней победу со счетом 4:1 одержал «Черноморец».

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Источник UA-Football
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