Черноморец проведет спарринг с молдавским клубом

Очередным спарринг-партнером одесского «Черноморца» станет один из старожилов чемпионата Молдовы кишиневский «Зимбру». Поединок с молдаванами у одесситов запланирован на 9 июля в Кишиневе.

В столицу Молдовы, которая расположена в 180 километрах от Одессы, «Черноморец» отправится на клубном автобусе в день матча.

За тридцать лет независимости Украины «моряки» регулярно проводили спарринги с клубами Молдовы. Предыдущая встреча с «Зимбру» состоялась в Одессе почти пять лет назад, в сентябре 2017-го. В ней победу со счетом 4:1 одержал «Черноморец».