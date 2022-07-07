Женский Евро-2022 стартовал с победы Англии над Австрией в Манчестере
Единственный гол на 16-й минуте забила Бетани Мид
В Англии стартовал женский Евро-2022 по футболу. К сожалению, на континентальный чемпионат не сумела отобраться сборная Украины.
Турнир начался с победы хозяек турнира, сборной Англии, над командой Австрии (1:0) в Манчестере на «Олд Траффорд». Единственный гол на 16-й минуте забила Бетани Мид.
В другом матче группы A 7 июля сыграют сборные Норвегии и Северной Ирландии.
16 команд поделены на 4 группы. По две лучших выйдут в четвертьфиналы, далее будет плей-офф по нокаут-системе.
Евро-2022 среди женщин
1-й тур. Группа A
Манчестер (Англия), 6 июля
Англия – Австрия – 1:0
Гол: Бетани Мид, 16
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