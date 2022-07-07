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Чемпионат Европы
07 июля 2022, 00:15 | Обновлено 07 июля 2022, 00:42
98
0

Женский Евро-2022 стартовал с победы Англии над Австрией в Манчестере

Единственный гол на 16-й минуте забила Бетани Мид

07 июля 2022, 00:15 | Обновлено 07 июля 2022, 00:42
98
0
Женский Евро-2022 стартовал с победы Англии над Австрией в Манчестере
Getty Images/Global Images Ukraine

В Англии стартовал женский Евро-2022 по футболу. К сожалению, на континентальный чемпионат не сумела отобраться сборная Украины.

Турнир начался с победы хозяек турнира, сборной Англии, над командой Австрии (1:0) в Манчестере на «Олд Траффорд». Единственный гол на 16-й минуте забила Бетани Мид.

В другом матче группы A 7 июля сыграют сборные Норвегии и Северной Ирландии.

16 команд поделены на 4 группы. По две лучших выйдут в четвертьфиналы, далее будет плей-офф по нокаут-системе.

Евро-2022 среди женщин

1-й тур. Группа A

Манчестер (Англия), 6 июля

Англия – Австрия – 1:0

Гол: Бетани Мид, 16

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Источник Sport.ua
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