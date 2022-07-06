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  4. Квалификация Лиги чемпионов. Тотал меньше: забито лишь 5 голов на 14 команд
Лига чемпионов
06 июля 2022, 23:35 | Обновлено 07 июля 2022, 01:09
267
0

Квалификация Лиги чемпионов. Тотал меньше: забито лишь 5 голов на 14 команд

Очередной игровой день ЛЧ отметился крайне низкой результативностью

06 июля 2022, 23:35 | Обновлено 07 июля 2022, 01:09
267
0
Квалификация Лиги чемпионов. Тотал меньше: забито лишь 5 голов на 14 команд
УЕФА

6 июля состоялись матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23. Ниже приведены их результаты.

Очередной игровой день ЛЧ отметился крайне низкой результативностью. 14 команд забили всего 5 мячей суммарно.

За «Динамо» Батуми весь матч провел украинец Александр Азацкий. За соперника, «Слован» из Братиславы, 58 минут сыграл Эрик Рамирес из Венесуэлы, арендованный словацким клубом у киевского «Динамо». В этой встрече голов забито не было.

За норвежский «Буде-Глимт», наделавший шуму в минувшей Лиге конференций, хет-триком отметился Виктор Бонифасе в ворота фарерского клуба «КИ Клаксвик».

Ответные поединки состоятся через неделю.

Лига чемпионов 2022/23

1-й раунд квалификации Q1

Первые матчи, 6 июля

 Тобол (Казахстан) –  Ференцварош (Венгрия) – 0:0

 Буде-Глимт (Норвегия) –  КИ Клаксвик (Фареры) – 3:0

Голы: Бонифаце, 11, 31, 58 (пен).

 ХИК (Финляндия) –  РФШ (Латвия) – 1:0

Гол: Мартич, 11.

 Дюделанж (Люксембург) –  Тирана (Албания) – 1:0

Гол: Хассан, 71.

 Зриньски (Босния и Герцеговина) –  Шериф (Молдова) – 0:0

 Марибор (Словения) –  Шахтер Солигорск (Беларусь) – 0:0

 Слован Братислава (Словакия) –  Динамо Батуми (Грузия) – 0:0

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Источник Sport.ua
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