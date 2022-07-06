Квалификация Лиги чемпионов. Тотал меньше: забито лишь 5 голов на 14 команд

6 июля состоялись матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23. Ниже приведены их результаты.

Очередной игровой день ЛЧ отметился крайне низкой результативностью. 14 команд забили всего 5 мячей суммарно.

За «Динамо» Батуми весь матч провел украинец Александр Азацкий. За соперника, «Слован» из Братиславы, 58 минут сыграл Эрик Рамирес из Венесуэлы, арендованный словацким клубом у киевского «Динамо». В этой встрече голов забито не было.

За норвежский «Буде-Глимт», наделавший шуму в минувшей Лиге конференций, хет-триком отметился Виктор Бонифасе в ворота фарерского клуба «КИ Клаксвик».

Ответные поединки состоятся через неделю.

Лига чемпионов 2022/23

1-й раунд квалификации Q1

Первые матчи, 6 июля

Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0

Буде-Глимт (Норвегия) – КИ Клаксвик (Фареры) – 3:0

Голы: Бонифаце, 11, 31, 58 (пен).

ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия) – 1:0

Гол: Мартич, 11.

Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания) – 1:0

Гол: Хассан, 71.

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова) – 0:0

Марибор (Словения) – Шахтер Солигорск (Беларусь) – 0:0

Слован Братислава (Словакия) – Динамо Батуми (Грузия) – 0:0