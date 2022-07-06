Квалификация Лиги чемпионов. Тотал меньше: забито лишь 5 голов на 14 команд
Очередной игровой день ЛЧ отметился крайне низкой результативностью
6 июля состоялись матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23. Ниже приведены их результаты.
Очередной игровой день ЛЧ отметился крайне низкой результативностью. 14 команд забили всего 5 мячей суммарно.
За «Динамо» Батуми весь матч провел украинец Александр Азацкий. За соперника, «Слован» из Братиславы, 58 минут сыграл Эрик Рамирес из Венесуэлы, арендованный словацким клубом у киевского «Динамо». В этой встрече голов забито не было.
За норвежский «Буде-Глимт», наделавший шуму в минувшей Лиге конференций, хет-триком отметился Виктор Бонифасе в ворота фарерского клуба «КИ Клаксвик».
Ответные поединки состоятся через неделю.
Лига чемпионов 2022/23
1-й раунд квалификации Q1
Первые матчи, 6 июля
Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0
Буде-Глимт (Норвегия) – КИ Клаксвик (Фареры) – 3:0
Голы: Бонифаце, 11, 31, 58 (пен).
ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия) – 1:0
Гол: Мартич, 11.
Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания) – 1:0
Гол: Хассан, 71.
Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова) – 0:0
Марибор (Словения) – Шахтер Солигорск (Беларусь) – 0:0
Слован Братислава (Словакия) – Динамо Батуми (Грузия) – 0:0
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