Впервые за историю. Суперкубок Украины 2022 проводиться не будет
Сезон УПЛ 2021/22 был завершен досрочно без определения чемпиона Украины
Поединок за Суперкубок Украины 2022 проводиться не будет.
Сезон УПЛ 2021/22 из-за войны против рф был завершен досрочно без определения чемпиона и обладателя Кубка.
Традиционно игра проводилась в Одессе, но сейчас проведение матча в городе у Черного моря невозможно.
Таким образом, впервые в 18-летней истории (с 2004 года) трофей разыгран не будет. «Шахтер» и «Динамо» имеют по 9 побед в Суперкубке.
Действующим обладателем Суперкубка Украины является «Шахтер», который в сентябре 2021 года разгромил «Динамо» со счетом 3:0.
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