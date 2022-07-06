Впервые за историю. Суперкубок Украины 2022 проводиться не будет

Поединок за Суперкубок Украины 2022 проводиться не будет.

Сезон УПЛ 2021/22 из-за войны против рф был завершен досрочно без определения чемпиона и обладателя Кубка.

Традиционно игра проводилась в Одессе, но сейчас проведение матча в городе у Черного моря невозможно.

Таким образом, впервые в 18-летней истории (с 2004 года) трофей разыгран не будет. «Шахтер» и «Динамо» имеют по 9 побед в Суперкубке.

Действующим обладателем Суперкубка Украины является «Шахтер», который в сентябре 2021 года разгромил «Динамо» со счетом 3:0.