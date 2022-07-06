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  4. Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин
Уимблдон
06 июля 2022, 21:32 | Обновлено 06 июля 2022, 21:44
1137
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Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин

Рафаэль Надаль и Ник Кирьос разыграют вторую путевку в финал

06 июля 2022, 21:32 | Обновлено 06 июля 2022, 21:44
1137
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Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В среду состоялись матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира в нижней половине сетки у мужчин.

Ник Кирьос уверенно разобрался с Кристианом Гарином, Рафаэль Надаль в пяти сетах оказался сильнее Тэйлора Фрица.

Уимблдон. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

 Ник Кирьос –  Кристиан Гарин – 6:4, 6:3, 7:6(5)
 Рафаэль Надаль [2] –  Тэйлор Фриц [11] – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6(4)

Уимблдон. Пары 1/2 финала

 Новак Джокович [1] –  Кэмерон Норри [9]
 Ник Кирьос –  Рафаэль Надаль [2]

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Источник Sport.ua
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Viktor Tsimakouridze
божевільний матч,
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