Уимблдон06 июля 2022, 21:32 | Обновлено 06 июля 2022, 21:44
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Определились все полуфиналисты Уимблдона у мужчин
Рафаэль Надаль и Ник Кирьос разыграют вторую путевку в финал
06 июля 2022, 21:32 | Обновлено 06 июля 2022, 21:44
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В среду состоялись матчи 1/4 финала Уимблдонского турнира в нижней половине сетки у мужчин.
Ник Кирьос уверенно разобрался с Кристианом Гарином, Рафаэль Надаль в пяти сетах оказался сильнее Тэйлора Фрица.
Уимблдон. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Ник Кирьос – Кристиан Гарин – 6:4, 6:3, 7:6(5)
Рафаэль Надаль [2] – Тэйлор Фриц [11] – 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6(4)
Уимблдон. Пары 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Кэмерон Норри [9]
Ник Кирьос – Рафаэль Надаль [2]
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