ATP06 июля 2022, 18:40 | Обновлено 06 июля 2022, 18:41
128
0
Крутых впервые в карьере сыграл против соперника из первой сотни
Победить не удалось
06 июля 2022, 18:40 | Обновлено 06 июля 2022, 18:41
128
0
Украинский теннисист Алексей Крутых завершил борьбу на челленджере в Германии.
Во втором круге украинец проиграл четвретому сеяному Бернабе Сапата Миральесу из Испании, который занимает 90-ю позицию в мировом рейтинге.
Брауншвейг. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Бернабе Сапата Миральес (Испания) – 3:6, 1:6
Отметим, что Крутых провел первую встречу в карьере против игрока топ-100 мирового рейтинга.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 06 июля 2022, 14:34 4
Даяна встала на защиту спортивного функционера
Футбол | 05 июля 2022, 17:05 17
Сумма вряд ли устроит киевлян
Теннис | 05.07.2022, 19:22
Теннис | 05.07.2022, 15:09
Футбол | 05.07.2022, 17:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.07.2022, 16:05
06.07.2022, 01:17
05.07.2022, 20:05 13
05.07.2022, 12:20
05.07.2022, 17:48 5
06.07.2022, 11:53 1
05.07.2022, 04:55 1
Бокс