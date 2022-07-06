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  4. Крутых впервые в карьере сыграл против соперника из первой сотни
ATP
06 июля 2022, 18:40 | Обновлено 06 июля 2022, 18:41
128
0

Крутых впервые в карьере сыграл против соперника из первой сотни

Победить не удалось

06 июля 2022, 18:40 | Обновлено 06 июля 2022, 18:41
128
0
Крутых впервые в карьере сыграл против соперника из первой сотни
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых завершил борьбу на челленджере в Германии.

Во втором круге украинец проиграл четвретому сеяному Бернабе Сапата Миральесу из Испании, который занимает 90-ю позицию в мировом рейтинге.

Брауншвейг. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Бернабе Сапата Миральес (Испания) – 3:6, 1:6

Отметим, что Крутых провел первую встречу в карьере против игрока топ-100 мирового рейтинга. 

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Источник Sport.ua
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