Крутых впервые в карьере сыграл против соперника из первой сотни

Украинский теннисист Алексей Крутых завершил борьбу на челленджере в Германии.

Во втором круге украинец проиграл четвретому сеяному Бернабе Сапата Миральесу из Испании, который занимает 90-ю позицию в мировом рейтинге.

Брауншвейг. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) – Бернабе Сапата Миральес (Испания) – 3:6, 1:6

Отметим, что Крутых провел первую встречу в карьере против игрока топ-100 мирового рейтинга.