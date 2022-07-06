МЮ не знает, что делать с Роналду. Но продавать клуб не хочет
Роналду тренируется отдельно от команды
В «Манчестер Юнайтед» все еще не знают, поедет ли Криштиану Роналду вместе с командой в предсезонное турне в Австралию и Таиланд.
Форвард пропустил первые тренировки и пока что не явился в расположение команды.
В клубе знают о желании Роналду уйти, но продавать не намерены. При этом агент игрока активно ведет переговоры с другими клубами, но большого количества желающих пока нет.
Главное условие Роналду - играть в Лиге чемпионов, а так как МЮ не вышел в ЛЧ, то и оставаться в команде футболист не хочет.
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