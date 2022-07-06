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  4. МЮ не знает, что делать с Роналду. Но продавать клуб не хочет
Англия
06 июля 2022, 18:52 |
277
1

МЮ не знает, что делать с Роналду. Но продавать клуб не хочет

Роналду тренируется отдельно от команды

06 июля 2022, 18:52 |
277
1
МЮ не знает, что делать с Роналду. Но продавать клуб не хочет
Skysports.com

В «Манчестер Юнайтед» все еще не знают, поедет ли Криштиану Роналду вместе с командой в предсезонное турне в Австралию и Таиланд.

Форвард пропустил первые тренировки и пока что не явился в расположение команды.

В клубе знают о желании Роналду уйти, но продавать не намерены. При этом агент игрока активно ведет переговоры с другими клубами, но большого количества желающих пока нет.

Главное условие Роналду - играть в Лиге чемпионов, а так как МЮ не вышел в ЛЧ, то и оставаться в команде футболист не хочет.

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
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Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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OKs100
Просто многие клубы понимают, что Роналду может провести ещё 5-6 сезонов на самом высоком уровне, и потом скатится до уровня средняка, условного Оливье Жиру. Клубы любят покупать игроков на перспективу.
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