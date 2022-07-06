Названа точная дата благотворительного матча Антверпен – Динамо

Киевское «Динамо» сыграет с бельгийским «Антверпеном» товарищеский матч во время летних учебно-тренировочных сборов.

Благотворительная встреча против четырехкратного чемпиона Бельгии состоится 15 июля и начнется в 21:00 по Киеву.

Проход на стадион будет только по электронным билетам. Пропуска стоят от 5 до 12 евро.

Отметим, что «Динамо» сейчас готовится к матчам второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Фенербахче», которые состоятся 20 и 27 июля.