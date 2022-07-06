Украина. Премьер лига06 июля 2022, 17:37 |
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Названа точная дата благотворительного матча Антверпен – Динамо
Встреча состоится 15 июля
06 июля 2022, 17:37 |
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Киевское «Динамо» сыграет с бельгийским «Антверпеном» товарищеский матч во время летних учебно-тренировочных сборов.
Благотворительная встреча против четырехкратного чемпиона Бельгии состоится 15 июля и начнется в 21:00 по Киеву.
Проход на стадион будет только по электронным билетам. Пропуска стоят от 5 до 12 евро.
Отметим, что «Динамо» сейчас готовится к матчам второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Фенербахче», которые состоятся 20 и 27 июля.
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