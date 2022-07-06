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  4. Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
06 июля 2022, 16:59 |
460
0

Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона

06 июля 2022, 16:59 |
460
0
Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Шестого июля в 1/4 финала Уимблдона встретятся второй номер посева Рафаэль Надаль и Тэйлор Фритц из США.

Время начала матча – 17:00 по Киеву.

В следующем круге победитель сразится против Ника Кирьоса из Австралии или Кристиана Гарина из Чили. 

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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Источник Sport.ua
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