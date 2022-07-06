Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона
Шестого июля в 1/4 финала Уимблдона встретятся второй номер посева Рафаэль Надаль и Тэйлор Фритц из США.
Время начала матча – 17:00 по Киеву.
В следующем круге победитель сразится против Ника Кирьоса из Австралии или Кристиана Гарина из Чили.
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