Рафаэль Надаль – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого июля в 1/4 финала Уимблдона встретятся второй номер посева Рафаэль Надаль и Тэйлор Фритц из США.

Время начала матча – 17:00 по Киеву.

В следующем круге победитель сразится против Ника Кирьоса из Австралии или Кристиана Гарина из Чили.

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