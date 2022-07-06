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06 июля 2022, 16:50 | Обновлено 06 июля 2022, 16:52
69
0

Патриотические игры для настоящих побед

Новые игры от Parimatch Casino

06 июля 2022, 16:50 | Обновлено 06 июля 2022, 16:52
69
0
Патриотические игры для настоящих побед

В Parimatch Casino новые интересные слоты патриотической тематики. Визуально игры оформлены с использованием символов украинской культуры – мотивы любимых украинских песен, красная калина, вышиванка, писанки. Также доступны демо версии слотов!

Более того, для новых клиентов Parimatch Casino приготовил бонус – крути патриотическое колесо и получи до 40 000 бонусных грн!

Новые игры от Parimatch Casino помогают отвлечься в это непростое время. Поддерживай патриотическое настроение, избавляйся от стресса и забирай свой бонус здесь.

 

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Источник Sport.ua
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