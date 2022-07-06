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  4. Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
Уимблдон
06 июля 2022, 17:02 | Обновлено 06 июля 2022, 17:39
634
1

Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне

Три из четырех полуфиналисток – сеяныи

06 июля 2022, 17:02 | Обновлено 06 июля 2022, 17:39
634
1
Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Состоялись матчи 1/4 финала на Уимблдоне в верхней половине турнирной сетки у женщин.

Румынка Симона Халеп переиграла американку Аманду Анисимову, а Елена Рыбакина из Казахстана оформила волевую победу в противостоянии с Айлой Томлянович из Австралии.

Уимблдон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Елена Рыбакина [17] –  Айла Томлянович – 4:6, 6:2, 6:3
 Симона Халеп [16] –  Аманда Анисимова [20] – 6:2, 6:4

Уимблдон. Пары 1/2 финала

 Елена Рыбакина [17] –  Симона Халеп [16]
 Онс Жабер [3] –  Татьяна Мария

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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сергей богданов
Как же удивляет Симона, люблю эту теннисистку, Татьяна в полуфинале это вообще жёсть впрочем как и весь женский тур последних лет
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