Уимблдон06 июля 2022, 17:02 | Обновлено 06 июля 2022, 17:39
634
1
Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне
Три из четырех полуфиналисток – сеяныи
06 июля 2022, 17:02 | Обновлено 06 июля 2022, 17:39
634
1
Состоялись матчи 1/4 финала на Уимблдоне в верхней половине турнирной сетки у женщин.
Румынка Симона Халеп переиграла американку Аманду Анисимову, а Елена Рыбакина из Казахстана оформила волевую победу в противостоянии с Айлой Томлянович из Австралии.
Уимблдон. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Елена Рыбакина [17] – Айла Томлянович – 4:6, 6:2, 6:3
Симона Халеп [16] – Аманда Анисимова [20] – 6:2, 6:4
Уимблдон. Пары 1/2 финала
Елена Рыбакина [17] – Симона Халеп [16]
Онс Жабер [3] – Татьяна Мария
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 июля 2022, 17:39 0
Юле Нимайер уступила более опытной немке Татьяна Марии
Теннис | 06 июля 2022, 14:34 4
Даяна встала на защиту спортивного функционера
Футбол | 06.07.2022, 01:17
Футбол | 05.07.2022, 20:05
Футбол | 06.07.2022, 06:50
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Как же удивляет Симона, люблю эту теннисистку, Татьяна в полуфинале это вообще жёсть впрочем как и весь женский тур последних лет
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.07.2022, 21:35 7
05.07.2022, 10:42 36
Бокс
05.07.2022, 15:45
06.07.2022, 11:53 1
05.07.2022, 12:55 11
06.07.2022, 06:10 5
05.07.2022, 19:22