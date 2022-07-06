Стали известны все полуфиналистки на Уимблдоне

Состоялись матчи 1/4 финала на Уимблдоне в верхней половине турнирной сетки у женщин.

Румынка Симона Халеп переиграла американку Аманду Анисимову, а Елена Рыбакина из Казахстана оформила волевую победу в противостоянии с Айлой Томлянович из Австралии.

Уимблдон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Елена Рыбакина [17] – Айла Томлянович – 4:6, 6:2, 6:3

Симона Халеп [16] – Аманда Анисимова [20] – 6:2, 6:4

Уимблдон. Пары 1/2 финала

Елена Рыбакина [17] – Симона Халеп [16]

Онс Жабер [3] – Татьяна Мария