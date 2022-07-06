ВИДЕО. Бразилец Эвералдо забил диким ударом через себя в чемпионате Японии

В среду в рамках 20-го тура чемпионата Японии по футболу футбольный клуб «Касима Антлерс» сыграл дома вничью с командой «Сересо Осака» (3:3).

Хозяева вели в счете 2:1, после чего пропустили два быстрых гола в середине второго тайма. Спасти встречу удалось 31-летнему бразильцу Эвералдо, которому удался совершенно невероятный удар через себя на 89-й минуте.

Отметим, что обе команды борются за участие в Лиге чемпионов Азии.