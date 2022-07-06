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06 июля 2022, 16:22 | Обновлено 06 июля 2022, 16:23
3192
0

ВИДЕО. Бразилец Эвералдо забил диким ударом через себя в чемпионате Японии

31-летний футболист спас матч для своей команды

06 июля 2022, 16:22 | Обновлено 06 июля 2022, 16:23
3192
0
ВИДЕО. Бразилец Эвералдо забил диким ударом через себя в чемпионате Японии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвералдо

В среду в рамках 20-го тура чемпионата Японии по футболу футбольный клуб «Касима Антлерс» сыграл дома вничью с командой «Сересо Осака» (3:3).

Хозяева вели в счете 2:1, после чего пропустили два быстрых гола в середине второго тайма. Спасти встречу удалось 31-летнему бразильцу Эвералдо, которому удался совершенно невероятный удар через себя на 89-й минуте.

Отметим, что обе команды борются за участие в Лиге чемпионов Азии.

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Эвералдо Касима Антлерс Сересо Осака
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