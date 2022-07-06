WTA06 июля 2022, 15:15 | Обновлено 06 июля 2022, 15:18
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Завацкая проиграла шестой сеяной на турнире в Швеции
Катарина уступила Лорен Дэвис из США
06 июля 2022, 15:15 | Обновлено 06 июля 2022, 15:18
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№227 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире WTA 125 в Швеции.
Во втором круге украинка проиграла Лорен Дэвис из США (№102 WTA).
Бостад. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 4:6, 1:6
В первом круге Завацкая одолела Франческу Ди Лоренцо из США.
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