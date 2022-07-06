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  4. Завацкая проиграла шестой сеяной на турнире в Швеции
WTA
06 июля 2022, 15:15 | Обновлено 06 июля 2022, 15:18
142
0

Завацкая проиграла шестой сеяной на турнире в Швеции

Катарина уступила Лорен Дэвис из США

06 июля 2022, 15:15 | Обновлено 06 июля 2022, 15:18
142
0
Завацкая проиграла шестой сеяной на турнире в Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№227 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире WTA 125 в Швеции.

Во втором круге украинка проиграла Лорен Дэвис из США (№102 WTA).

Бостад. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 4:6, 1:6

В первом круге Завацкая одолела Франческу Ди Лоренцо из США.

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Лорен Дэвис WTA Бостад Катарина Завацкая
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Источник Sport.ua
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