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  4. Калинина заявилась на хардовый турнир в Сан-Хосе
WTA
06 июля 2022, 15:10 |
183
0

Калинина заявилась на хардовый турнир в Сан-Хосе

Ангелина начнет американскую серию с первых соревнований

06 июля 2022, 15:10 |
183
0
Калинина заявилась на хардовый турнир в Сан-Хосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина собирается начать американскую серию хардовых турниров на соревнованиях в Сан-Хосе.

Отметим, что на турнире категории WTA 500 планируют сыграть семь представительниц первой десятки мирового рейтинга.

Турнир в Сан-Хосе пройдет с 1 по 7 августа.

До этого Калинина собиралась сыграть в июле в Будапеште и Гамбурге на грунте, но в инстаграме пишет лишь про один турнир.

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Источник Sport.ua
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