Калинина заявилась на хардовый турнир в Сан-Хосе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина собирается начать американскую серию хардовых турниров на соревнованиях в Сан-Хосе.

Отметим, что на турнире категории WTA 500 планируют сыграть семь представительниц первой десятки мирового рейтинга.

Турнир в Сан-Хосе пройдет с 1 по 7 августа.

До этого Калинина собиралась сыграть в июле в Будапеште и Гамбурге на грунте, но в инстаграме пишет лишь про один турнир.