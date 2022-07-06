WTA06 июля 2022, 15:10 |
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Калинина заявилась на хардовый турнир в Сан-Хосе
Ангелина начнет американскую серию с первых соревнований
06 июля 2022, 15:10 |
183
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина собирается начать американскую серию хардовых турниров на соревнованиях в Сан-Хосе.
Отметим, что на турнире категории WTA 500 планируют сыграть семь представительниц первой десятки мирового рейтинга.
Турнир в Сан-Хосе пройдет с 1 по 7 августа.
До этого Калинина собиралась сыграть в июле в Будапеште и Гамбурге на грунте, но в инстаграме пишет лишь про один турнир.
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