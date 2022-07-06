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  4. Президент Барселоны подтвердил встречу с агентом Роналду
Англия
06 июля 2022, 15:17 |
870
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Президент Барселоны подтвердил встречу с агентом Роналду

Жоан Лапорта контактировал с Жорже Мендешем

06 июля 2022, 15:17 |
870
0
Президент Барселоны подтвердил встречу с агентом Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Вчера в СМИ появились слухи о том, что Криштиану Роналду, который хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», может принять шокирующее решение – перейти в «Барселону».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил факт встречи с агентом Роналду Жорже Мендешем:

«Я с ним ужинал. Они приехали по поводу трансферного рынка. Я не буду уточнять, предлагал ли он мне того или иного игрока».

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Источник Marca
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