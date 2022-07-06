Президент Барселоны подтвердил встречу с агентом Роналду

Вчера в СМИ появились слухи о том, что Криштиану Роналду, который хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», может принять шокирующее решение – перейти в «Барселону».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил факт встречи с агентом Роналду Жорже Мендешем:

«Я с ним ужинал. Они приехали по поводу трансферного рынка. Я не буду уточнять, предлагал ли он мне того или иного игрока».