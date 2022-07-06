Англия06 июля 2022, 15:17 |
870
0
Президент Барселоны подтвердил встречу с агентом Роналду
Жоан Лапорта контактировал с Жорже Мендешем
06 июля 2022, 15:17 |
870
0
Вчера в СМИ появились слухи о том, что Криштиану Роналду, который хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», может принять шокирующее решение – перейти в «Барселону».
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил факт встречи с агентом Роналду Жорже Мендешем:
«Я с ним ужинал. Они приехали по поводу трансферного рынка. Я не буду уточнять, предлагал ли он мне того или иного игрока».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июля 2022, 10:48 3
Богдан Сарнавский вернулся в Украину
Футбол | 05 июля 2022, 15:45 0
Кристоф Галтье подписал контракт на два сезона
Футбол | 06.07.2022, 11:53
Теннис | 05.07.2022, 17:48
Футбол | 06.07.2022, 14:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.07.2022, 20:51 3
06.07.2022, 01:17
05.07.2022, 12:20
05.07.2022, 19:22
04.07.2022, 22:30 4
05.07.2022, 10:17 19
04.07.2022, 20:23 3
05.07.2022, 12:55 11