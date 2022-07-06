Цуренко стала второй украинской теннисисткой, заработавшей $5 млн призовых
Леся приближается к сотне самых финансово успешных теннисисток в истории
Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела отметку в $5 миллионов призовых.
Еще до Уимблдона на счету украинки было $5,01 миллиона, которые она заработала на соревнованиях. После травяного мейджора сумма увеличится еще на £120,000.
Что касается украинок, то больше на корте смогла заработать лишь Элина Свитолина – $21,4 миллиона призовых (19-й результат в истории).
Первая пятерку украинок по заработанным призовым (на 27 июня 2022 года)
1. Элина Свитолина – $21,4 млн.
2. Леся Цуренко – $5,01 млн.
3. Катерина Володько (Бондаренко) – $4,2 млн.
4. Алена Бондаренко – $2,7 млн.
5. Даяна Ястремская – $2,6 млн
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