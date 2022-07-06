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  4. Цуренко стала второй украинской теннисисткой, заработавшей $5 млн призовых
WTA
06 июля 2022, 14:56 |
884
0

Цуренко стала второй украинской теннисисткой, заработавшей $5 млн призовых

Леся приближается к сотне самых финансово успешных теннисисток в истории

06 июля 2022, 14:56 |
884
0
Цуренко стала второй украинской теннисисткой, заработавшей $5 млн призовых
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко преодолела отметку в $5 миллионов призовых.

Еще до Уимблдона на счету украинки было $5,01 миллиона, которые она заработала на соревнованиях. После травяного мейджора сумма увеличится еще на £120,000.

Что касается украинок, то больше на корте смогла заработать лишь Элина Свитолина – $21,4 миллиона призовых (19-й результат в истории).

Первая пятерку украинок по заработанным призовым (на 27 июня 2022 года)

1. Элина Свитолина – $21,4 млн.
2. Леся Цуренко – $5,01 млн.
3. Катерина Володько (Бондаренко) – $4,2 млн.
4. Алена Бондаренко – $2,7 млн.
5. Даяна Ястремская – $2,6 млн

Полный список здесь.

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Источник Большой теннис Украины
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