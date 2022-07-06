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  4. Андрей ТЛУМАК: «Цель Карпат – выход в УПЛ»
Украина. Первая лига
06 июля 2022, 14:49 |
385
0

Андрей ТЛУМАК: «Цель Карпат – выход в УПЛ»

Наставник «Карпат» - о задачах на сезон

06 июля 2022, 14:49 |
385
0
Андрей ТЛУМАК: «Цель Карпат – выход в УПЛ»
bfootball.com.ua. Андрей Тлумак

Главный тренер «Карпат» Андрей Тлумак рассказал о целях команды на новый сезон:

«Сегодня основная задача как нашей команды, так и страны – победить в войне, чтобы мы выгнали оккупанта. Это самое главное. Что касается футбола, то это выход в Премьер-лигу и дальше, дальше и дальше.

Мы уже полгода не играем в футбол. Когда были на сборе в Турции, то война, к сожалению, нас там застала. У нас контракты были подписаны на один год. Мы сели, обсудили. Каждый принимал решение сам. Кто-то захотел приехать, кто-то решил разорвать контракт и искать свои спортивные силы в других командах.

Момент таков, что любая команда с высокими целями каждый год должна немного обновляться, чтобы заходила свежая кровь, увеличивалась конкуренция. Работаем по классическому графику построения клуба».

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Источник ФК Карпаты Львов
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