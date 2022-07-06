Чигринский продолжит карьеру в Ионикосе

Украинский защитник Дмитрий Чигринский подписал новый контракт на два года с «Ионикосом». Об этом сообщил его агент Александр Панков:

«Было семь предложений, из них три конкретные которые мы рассматривали очень серьезно. Но семейный уют «Ионикоса» сыграл важную роль в принятии решения. Выбор стоял между большими деньгами, статусом и новым стадионом, а также его величеством футболом».

Чигринский выступает за «Ионикос» с лета прошлого года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол в 27 матчах чемпионата Греции.