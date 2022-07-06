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  4. Чигринский продолжит карьеру в Ионикосе
Греция
06 июля 2022, 14:11 |
181
0

Чигринский продолжит карьеру в Ионикосе

Защитник останется в греческом клубе

06 июля 2022, 14:11 |
181
0
Чигринский продолжит карьеру в Ионикосе
ФК Ионикос. Дмитрий Чигринский

Украинский защитник Дмитрий Чигринский подписал новый контракт на два года с «Ионикосом». Об этом сообщил его агент Александр Панков:

«Было семь предложений, из них три конкретные которые мы рассматривали очень серьезно. Но семейный уют «Ионикоса» сыграл важную роль в принятии решения. Выбор стоял между большими деньгами, статусом и новым стадионом, а также его величеством футболом».

Чигринский выступает за «Ионикос» с лета прошлого года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол в 27 матчах чемпионата Греции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mr. Pankov (@pankov_agent)

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Дмитрий Чигринский Ионикос Александр Панков
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