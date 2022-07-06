Евгений ХАЧЕРИДИ: «Россиян никто за людей считать не будет»

Известный украинский защитник Евгений Хачериди поделился своим мнением о войне против россии:

– Вы сами родом из Мелитополя. Как там сейчас ситуация?

– Город в оккупации, да. Не то что очень сложно, но Слава Богу там ничего такого нет, беззакония нет. Только людям негде работать, цены поднялись. Ничего хорошего, пока там оккупанты. У меня бабка и отец там. Сестра приедет из Крыма сделает им карточку, чтобы была связь.

– Что внутри чувствуете к русскому народу?

– Это же не люди, кого угодно спросите. Кто их может любить после того, что они делают? Это ведь на всю жизнь останется. Их никто за людей считать не будет. Там есть здравомыслящие люди, но боятся говорить.