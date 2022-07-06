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  4. ЕЗЕРСКИЙ: «Пришлось взять оружие в руки, когда враг был возле Киева»
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06 июля 2022, 13:13 |
519
1

ЕЗЕРСКИЙ: «Пришлось взять оружие в руки, когда враг был возле Киева»

Наставник юношеской сборной Украины защищал столицу

06 июля 2022, 13:13 |
519
1
ЕЗЕРСКИЙ: «Пришлось взять оружие в руки, когда враг был возле Киева»
УАФ. Владимир Езерский

Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский рассказал о том, как защищал Киев с оружием в руках:

«Непростой период, серьезный вызов был у нашей страны. Я как раз проживаю в Бучанском районе. Во многом через несколько дней враг находился возле Киева, поэтому пришлось взять оружие. Непростое время было возле столицы, я был здесь во время всех этих событий.

По состоянию на сегодняшний день до сих пор нахожусь в организации самообороны. Дай Бог, чтобы эти события не повторились. Хочется, чтобы вообще как можно скорее наступил мир в Украине и чтобы мы вернули свои территории».

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Источник ПроФутбол
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Сергей Долина
Єзерський, завжди був патріотом!
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