ЕЗЕРСКИЙ: «Пришлось взять оружие в руки, когда враг был возле Киева»

Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский рассказал о том, как защищал Киев с оружием в руках:

«Непростой период, серьезный вызов был у нашей страны. Я как раз проживаю в Бучанском районе. Во многом через несколько дней враг находился возле Киева, поэтому пришлось взять оружие. Непростое время было возле столицы, я был здесь во время всех этих событий.

По состоянию на сегодняшний день до сих пор нахожусь в организации самообороны. Дай Бог, чтобы эти события не повторились. Хочется, чтобы вообще как можно скорее наступил мир в Украине и чтобы мы вернули свои территории».