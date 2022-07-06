Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись

Нынешнее трансферное окно в ведущих лигах Европы еще не закрылось, но уже состоялось предостаточно громких и дорогостоящих переходов. Из этого множества мы выбрали самые резонансные. На наш взгляд. И ниже расположили их скорее по резонансу, нежели по стоимости.

Наверняка данная таблица не окончательная, ибо впереди еще много интересных трансферов, о чем мы вас будет регулярно уведомлять.

10. Андреас КРИСТЕНСЕН, «Челси»/Франк КЕССЬЕ, «Милан» - «Барселона». Свободные агенты

«Челси», начавший новую эру после ухода из клуба одиозного российского олигарха Абрамовича, без особых сожалений отпустил своих двух ведущих центрбеков. Одного из них – Кристенсена – в «Барселону». Несмотря на то, что Андреас является воспитанником лондонского клуба, оставаться дальше на «Стэмфорд Бридж» он не захотел. И отклонил новое, улучшенное предложение «аристократов». А все потому, что на руках у датчанина уже было соглашение с «Барселоной», которая пообещала ему место в основе.

Ситуация с Кессье в данном случае очень похожа. Ивуариец не стал продлевать контракт с новоиспеченным чемпионом Италии лишь потому, что имел устное соглашение с «блаугранас». И у Кристенсена, и у Кессье одинаковая сумма отступных на новом месте – полмиллиарда евро.

9. Антонио РЮДИГЕР, «Челси» - «Реал». Свободный агент

Еще один основной центральный защитник (уже бывший) «Челси», которого лондонский клуб отпустил без сожаления. А все потому, что немец постоянно раскачивал лодку – то требовал повышения зарплаты, то конфликтовал с Тухелем, то просил отпустить его восвояси. В итоге Антонио оказался на «Сантьяго Бернабеу». И ради перехода в «Реал» Рюдигер пошел на существенное урезание своего жалования. Стало быть, основной причиной этого трансфера были, все же, не деньги.

8. Дарвин НУНЬЕС, «Бенфика» - «Ливерпуль». 75 млн евро

«Мерсисайдцы» не долго горевали после ухода Мане. Оперативно на «Энфилд» был оформлен нападающий «Бенфики» Нуньес. Уругвайский форвард окончательно убедил Клоппа после того, как в четвертьфинале ЛЧ забил «Ливерпулю» два гола – по одному дома и на выезде. А всего у Дарвина потрясающая статистика в прошлом сезоне – 34 мяча в 41 поединке. Интересно, что Нуньес может стать самым дорогим футболистом в истории «Ливерпуля». Если «мерсисайдцы» выплатят «Бенфике» все бонусы за переход 22-летнего игрока, то итоговая сумма составит сто миллионов евро. Показательно, что «орлы» приобрели Нуньеса два года назад за 39 млн.



ФК Ливерпуль. Дарвин Нуньес

7. Келвин ФИЛЛИПС, «Лидс» - «Манчестер Сити». 50 млн евро

«Моя мечта сбылась», - так отреагировал бывший опорник «Лидса» после перехода в команду Пепа Гвардиолы. В «МанСити» Келвин будет играть под четвертым номером. Контракт рассчитан на шесть лет. Филлипса взяли на «Этихад» для того, чтобы заменить ветерана Фернандиньо, который покинул клуб и вернулся в Бразилию. В рамках сделки по Филлипсу в «Лидс» перешел 18-летний полузащитник «МанСити» Джаби.

6. Орельен ТЧУАМЕНИ, «Монако» - «Реал». 80 млн евро

Еще два года назад было понятно, что «монегаски» не удержат свою главную звезду. Вопрос был лишь в том, сколько миллионов «Монако» сможет выручить за очередного «бриллианта». Оказалось, что немало. Интересно, что в прошлом сезоне «ценник» на Тчуамени был значительно ниже – «всего» 30 миллионов. За сезон игрок сборной Франции подорожал почти в три раза. На Орельена претендовал и «Ливерпуль», но «Реал» оказался более убедительным.



ФК Арсенал

5. Габриэл ЖЕЗУС, «Манчестер Сити» - «Арсенал». 50 млн евро

На Жезуса очень рассчитывали в «МанСити». За команду Гвардиолы Габриэл выступал с 2016-го, и завоевал с ней все возможные титулы АПЛ. Но вот полностью раскрыть свой потенциал ему так и не удалось. А после того, как на «Этихад» приехал Холанд, стало понятно, что, в лучшем случае, у Жезуса будут проблемы с игровой практикой. И бразилец решил перезапустить свою карьеру в «Арсенале». Контракт подписан до 2027 года.

4. Райан ГРАВЕНБЕРХ, «Аякс» - «Бавария». 25 млн евро

О том, что амстердамский клуб не удержит своего ведущего игрока центра поля, было известно уже в начале прошлого сезона. За рослым 20-летним полузащитником выстроилась настоящая очередь из топ-клубов. Очень хотел ангажировать Гравенберха «Манчестер Юнайтед», особенно после того, как «красных дьяволов» возглавил бывший наставник «Аякса» тен Хаг. Однако англичан опередила «Бавария», которая уже в конце прошлого года договорилась и с самим игроком о переходе, и с его клубом. Контракт рассчитан до 2027 года. Кроме солидного «гонорара», амстердамцы получат от «Баварии» семь процентов в случае дальнейшей перепродажи Гравенберха.

3. Ромелу ЛУКАКУ, «Челси» - «Интер». Аренда

Бельгийский таранный форвард – словно тот Фигаро: то тут, то там. После того, как Ромелу помог в позапрошлом сезоне добыть для «Интера» вожделенное чемпионство, он отправился в свой бывший клуб. Чтобы попытаться дважды войти в одну и ту же воду. Поначалу казалось, что с этой непростой задачей Лукаку справится: его результативность была на высоком уровне. Но дальше – спад, травма, разногласия с Тухелем. И ностальгия по Милану, Италии. Ром не единожды повторял, что хотел бы вернуться в «Интер». Новые боссы «Челси» не стали удерживать бельгийца. Пока что он отдан в аренду на следующий сезон, но без права выкупа.



ФК Интер. Ромелу Лукаку

2. Садио МАНЕ, «Ливерпуль» - «Бавария». 40 млн евро

По словам сенегальского вингера/форварда, в «Ливерпуле» он достиг своего потолка. И больше дать команде Клоппа уже не мог. Садио захотел нового вызова. И таким вызовом стал для него переход в «Баварию». Скорее всего, данный трансфер состоялся очень оперативно из-за того, что главный форвард мюнхенской команды – Левандовски – наверняка в нынешнее трансферное окно сменит прописку. Соглашение с Мане рассчитано до лета 2025 года. По условиям договора между клубами, «Ливерпуль» получит сразу 32 миллиона евро, еще восемь – в качестве бонусов.

1. Эрлинг ХОЛАНД, «Боруссия» Д – «Манчестер Сити». 75 млн евро

Самый звонкий и самый ожидаемый трансфер по состоянию на сейчас. Но, что интересно, состоялся он без подобающей в подобных случаях шумихи и волокиты. По всей видимости, стороны договорились еще зимой. Сделка была оформлена официально в начале мая, еще до открытия трансферного окна. Ради перехода в команду Гвардиолы Эрлинг отказал «Реалу» и «Барселоне». На новом рабочем месте норвежский талант будет получать 350 тысяч фунтов в неделю. Интересно, что агенты и представители Холанда получили за трансфер в «Сити» порядка 50 млн евро. На переходе Эрлинга на «Этихад» настоял лично Гвардиола. Форвард для каталонца должен стать последним аргументом для завоевания Лиги чемпионов.