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  4. Ассистент Вернидуба: «Кривбасс имеет просто отличные условия для развития»
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 07:58 | Обновлено 06 июля 2022, 07:59
148
0

Ассистент Вернидуба: «Кривбасс имеет просто отличные условия для развития»

Дмитрий Кара-Мустафа поделился мнением о своем новом месте работы

06 июля 2022, 07:58 | Обновлено 06 июля 2022, 07:59
148
0
Ассистент Вернидуба: «Кривбасс имеет просто отличные условия для развития»
ФК Кривбасс. Дмитрий Кара-Мустафа

Тренер «Кривбасса» Дмитрий Кара-Мустафа, один из трех помощников Юрия Вернидуба, дал первое интервью после переезда в Кривой Рог.

– Поделитесь впечатлениями от первых недель работы в клубе.
– Считаю, у ФК «Кривбасс» очень хорошие условия для развития. Можно сказать, даже отличные: качественные поля для тренировок, комфортная база. К тому же хороший коллектив. Что понравилось с первых дней: футболисты работают с полной самоотдачей. Да, им тяжело, но и мы понимаем, идет сбор. Но ребята стараются. Выполняют наши наставления. Все хорошо, работаем дальше.

– Вы работаете с Юрием Николаевичем не первый год бок о бок. Как восприняли новость о его приглашении в «Кривбасс»?
– Да, вы правы. Мы работаем вместе очень давно: еще начиная с луганской «Зари». Вы знаете сложившуюся ситуацию. Мы работали вместе и в Беларуси, в солигорском «Шахтере». И в Тирасполе, в «Шерифе». Когда россия начала войну в Украине, мы были в португальской Браге, готовились к матчу плей-офф Лиги Европы против «Браги». Когда узнали, что оккупанты напали на нашу страну, конечно, нам уже было не до футбола.

Когда все вернулись в Молдову, Юрий Николаевич поехал домой, в Украину, и пошел защищать нашу неньку в ряды ВСУ. Единственное, что он попросил нас, чтобы мы довели начатое до конца: выиграли с «Шерифом» чемпионат и Кубок Молдовы. Но когда он нам позвонил с предложением присоединиться к нему в «Кривбассе», мы, не раздумывая, собрали вещи и поехали в Кривой Рог.

В наших контрактах было прописано условие: если «Шериф» покидает главный тренер, клуб покидает и его тренерский штаб. Мы пришли к руководству «Шерифа», и они пошли нам навстречу. Деньги в этой ситуации не главное. Да, «Шериф» - команда, которая сражалась в Лиге чемпионов. Но Юрий Николаевич позвонил – мы сразу приехали. Молдову покинули, пожав с руководством друг другу руки.

– Что входит в ваши обязанности в качестве помощника Юрия Вернидуба?
– Моя самая главная обязанность – во всем помогать главному тренеру. Как в тренировочном процессе, так и в бытовых вопросах.

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Дмитрий Кара-Мустафа Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
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Источник ФК Кривбасс
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