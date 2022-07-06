Украина. Премьер лига06 июля 2022, 05:50 | Обновлено 06 июля 2022, 05:58
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с тремя футболистами
В клубе остаются Даниил Варакута, Максим Брагару и Андрей Штогрин
06 июля 2022, 05:50 | Обновлено 06 июля 2022, 05:58
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Одесский «Черноморец» продлил контракты с тремя футболистами.
В клубе УПЛ остаются форвард вратарь Даниил Варакута, хавбек Максим Брагару и форвард Андрей Штогрин.
Об условиях новых контрактов футболистов не сообщается.
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