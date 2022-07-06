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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с тремя футболистами
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 05:50 | Обновлено 06 июля 2022, 05:58
290
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с тремя футболистами

В клубе остаются Даниил Варакута, Максим Брагару и Андрей Штогрин

06 июля 2022, 05:50 | Обновлено 06 июля 2022, 05:58
290
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракты с тремя футболистами
ФК Черноморец Одесса. Максим Брагару

Одесский «Черноморец» продлил контракты с тремя футболистами.

В клубе УПЛ остаются форвард вратарь Даниил Варакута, хавбек Максим Брагару и форвард Андрей Штогрин.

Об условиях новых контрактов футболистов не сообщается.

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Черноморец Одесса Даниил Варакута Максим Брагару Андрей Штогрин продление контракта
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Источник ФК Черноморец
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