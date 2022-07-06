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  4. Вернидуб ищет усиление. Опытный защитник находится в лагере Кривбасса
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 04:48 | Обновлено 06 июля 2022, 05:04
113
0

Вернидуб ищет усиление. Опытный защитник находится в лагере Кривбасса

Евгений Опанасенко в прошлом сезоне выступал за команду «Ингулец»

06 июля 2022, 04:48 | Обновлено 06 июля 2022, 05:04
113
0
Вернидуб ищет усиление. Опытный защитник находится в лагере Кривбасса
Футбол 1/2/3. Евгений Опанасенко

Опытный защитник Евгений Опанасенко находится в лагере криворожского «Кривбасса».

31-летний футболист вскоре может подписать контракт с клубом, если наставник Юрий Вернидуб одобрит его кандидатуру.

Ранее Евгений Опанасенко уже работал под руководством Юрия Вернидуба в луганской «Заре».

В прошлом сезоне Опанасенко выступал за команду «Ингулец» (13 матчей в УПЛ без забитых голов).

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Евгений Опанасенко Ингулец Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Юрий Вернидуб
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Источник Footboom
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