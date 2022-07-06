Украина. Премьер лига06 июля 2022, 04:48 | Обновлено 06 июля 2022, 05:04
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Вернидуб ищет усиление. Опытный защитник находится в лагере Кривбасса
Евгений Опанасенко в прошлом сезоне выступал за команду «Ингулец»
06 июля 2022, 04:48 | Обновлено 06 июля 2022, 05:04
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Опытный защитник Евгений Опанасенко находится в лагере криворожского «Кривбасса».
31-летний футболист вскоре может подписать контракт с клубом, если наставник Юрий Вернидуб одобрит его кандидатуру.
Ранее Евгений Опанасенко уже работал под руководством Юрия Вернидуба в луганской «Заре».
В прошлом сезоне Опанасенко выступал за команду «Ингулец» (13 матчей в УПЛ без забитых голов).
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