Вернидуб ищет усиление. Опытный защитник находится в лагере Кривбасса

Опытный защитник Евгений Опанасенко находится в лагере криворожского «Кривбасса».

31-летний футболист вскоре может подписать контракт с клубом, если наставник Юрий Вернидуб одобрит его кандидатуру.

Ранее Евгений Опанасенко уже работал под руководством Юрия Вернидуба в луганской «Заре».

В прошлом сезоне Опанасенко выступал за команду «Ингулец» (13 матчей в УПЛ без забитых голов).