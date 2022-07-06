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Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 05:23 | Обновлено 06 июля 2022, 05:51
189
0

Источник: Ворскла может подписать правого защитника из Бразилии

Фелипе Родригес является потенциальным новичком клуба из Полтавы

06 июля 2022, 05:23 | Обновлено 06 июля 2022, 05:51
189
0
Источник: Ворскла может подписать правого защитника из Бразилии
ТГ. Фелипе Родригес

Полтавская «Ворскла» продолжает искать кадровое усиление перед стартом в еврокубках.

Обнародована фамилия еще одного потенциального новичка команды Виктора Скрипника.

Полтавчане могут подписать бразильца, правого защитника «Новоризонтино» Фелипе Родригеса, информирует ТГ-канал Бей-Беги.

В сезоне 2022 защитник провел 9 матчей за свой клуб в бразильской Серии B (второй дивизион), куда он поднялся с клубом за два сезона из Серии D (четвертый дивизион). За 2,5 сезона в его активе 54 матча и 5 голов в чемпионате Бразии.

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Новоризонтино Фелипе Родригес Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ
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Источник Бей-беги
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