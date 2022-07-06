Источник: Ворскла может подписать правого защитника из Бразилии
Фелипе Родригес является потенциальным новичком клуба из Полтавы
Полтавская «Ворскла» продолжает искать кадровое усиление перед стартом в еврокубках.
Обнародована фамилия еще одного потенциального новичка команды Виктора Скрипника.
Полтавчане могут подписать бразильца, правого защитника «Новоризонтино» Фелипе Родригеса, информирует ТГ-канал Бей-Беги.
В сезоне 2022 защитник провел 9 матчей за свой клуб в бразильской Серии B (второй дивизион), куда он поднялся с клубом за два сезона из Серии D (четвертый дивизион). За 2,5 сезона в его активе 54 матча и 5 голов в чемпионате Бразии.
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