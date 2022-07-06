Бразильский нападаючий находится на просмотре в Заре

Бразильский форвард Матеус Рибейро Мота находится на просмотре в луганской «Заре».

18-летний форвард ранее играл в юношеских командах бразильского «Васко да Гама». За U-15 Матеус сыграл 4 матча и отличился одним голом, а за U-17 провел 10 матчей и забил один гол.

Ранее генеральный директор «Зари» Станислав Оганов сообщал, что на просмотре находится бразильский футболист Матеус.