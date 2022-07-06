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Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 01:40 | Обновлено 06 июля 2022, 01:57
29
0

Бразильский нападаючий находится на просмотре в Заре

Матеус Рибейро Мота играл в юношеских командах бразильского «Васко да Гама»

06 июля 2022, 01:40 | Обновлено 06 июля 2022, 01:57
29
0
Бразильский нападаючий находится на просмотре в Заре
Васко да Гама. Матеус Рибейро Мота

Бразильский форвард Матеус Рибейро Мота находится на просмотре в луганской «Заре».

18-летний форвард ранее играл в юношеских командах бразильского «Васко да Гама». За U-15 Матеус сыграл 4 матча и отличился одним голом, а за U-17 провел 10 матчей и забил один гол.

Ранее генеральный директор «Зари» Станислав Оганов сообщал, что на просмотре находится бразильский футболист Матеус.

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Источник Территория Зари
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