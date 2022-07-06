Украина. Премьер лига06 июля 2022, 01:40 | Обновлено 06 июля 2022, 01:57
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Бразильский нападаючий находится на просмотре в Заре
Матеус Рибейро Мота играл в юношеских командах бразильского «Васко да Гама»
06 июля 2022, 01:40 | Обновлено 06 июля 2022, 01:57
29
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Бразильский форвард Матеус Рибейро Мота находится на просмотре в луганской «Заре».
18-летний форвард ранее играл в юношеских командах бразильского «Васко да Гама». За U-15 Матеус сыграл 4 матча и отличился одним голом, а за U-17 провел 10 матчей и забил один гол.
Ранее генеральный директор «Зари» Станислав Оганов сообщал, что на просмотре находится бразильский футболист Матеус.
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